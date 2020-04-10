Президент Украины Владимир Зеленский распорядился немедленно обратить особое внимание на Николаевскую область, где пока не зафиксировано ни единого случая коронавируса.

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В ходе совещания по вопросам борьбы с эпидемией он выразил опасения по поводу слишком малого количества тестирований в регионе и их качества, сообщается на сайте главы государства.

"Целая область у нас остается под вопросом. Мы не знаем, сколько людей там могут быть больными COVID-19, а поэтому не можем оценить рисков распространения болезни. Немедленно, просто немедленно, без задержек необходимо разобраться с этим", – сказал президент.

Владимир Зеленский Сайт президента Украины

Также Зеленский поднял вопрос финансирования больниц по всей стране в связи с изменением системы направления средств через внедрение второго этапа медицинской реформы. Он настоял на ускорении обеспечения средствами защиты неопорных больниц.

"Мы в прямом смысле в этом вопросе боремся за жизнь врачей, поэтому некоторые процессы на пути к их обеспечению защиты должны быть параллельными. Обеспечить врачей надо срочно по всей стране", – подчеркнул президент.

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