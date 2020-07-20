Зеленский выбрал страны для Пристайко и Ельченко: где будут работать дипломаты

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении Владимира Ельченко и Вадима Пристайко Чрезвычайными и Полномочными послами.

Согласно указам, опубликованным на сайте главы государства в понедельник, 20 июля, Ельченко будет представлять Украину в Антигуа и Барбуда и на Ямайке.

Владимир Ельченко. Фото - ukraineun.org

Пристайко же будет работать в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Вадим Пристайко. Фото - УНИАН

Ранее Ельченко работал на аналогичной должности в США, а Пристайко в минувшем году занимал должность главы МИД, после чего работал в качестве вице-премьера по европейской интеграции.

Как писал OBOZREVATEL, в начале лета Пристайко уволили с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Вместо него назначили Ольгу Стефанишину.