Зеленский выбрал страны для Пристайко и Ельченко: где будут работать дипломаты
Владимир Зеленский. Источник фото - сайт президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении Владимира Ельченко и Вадима Пристайко Чрезвычайными и Полномочными послами.
Согласно указам, опубликованным на сайте главы государства в понедельник, 20 июля, Ельченко будет представлять Украину в Антигуа и Барбуда и на Ямайке.
Владимир Ельченко. Фото - ukraineun.org
Пристайко же будет работать в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
Вадим Пристайко. Фото - УНИАН
Ранее Ельченко работал на аналогичной должности в США, а Пристайко в минувшем году занимал должность главы МИД, после чего работал в качестве вице-премьера по европейской интеграции.
Зеленский выбрал страны для Пристайко и Ельченко: где будут работать дипломаты
Зеленский выбрал страны для Пристайко и Ельченко: где будут работать дипломаты
Как писал OBOZREVATEL, в начале лета Пристайко уволили с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Вместо него назначили Ольгу Стефанишину.