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26 февраля • обновлено в 12:13
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Зеленский ввел новую памятную дату в Украине из-за кражи Крыма

7.9т
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подпишет указ, согласно которому 26 февраля станет Днем сопротивления Крыма российской оккупации.

Об этом он рассказал на открытии Форума Age Of Crimea Forum 2020 ( "Время Крыма") в Киеве, посвященном шестой годовщине российской аннексии полуострова, передает корреспондент OBOZREVATEL. Зеленский напомнил, что именно в этот день шесть лет назад в Крыму состоялся митинг в поддержку целостности Украины.

"В этот день ровно шесть лет назад в Симферополе состоялось самое большое собрание в поддержку целостности и единства нашего государства. Отмечая мужество и героизм всех участников митинга, сегодня мной подписывается указ о Дне сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополь. Этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля", – сказал президент.

Владимир Зеленский на форуме Age Of Crimea Forum 2020

Владимир Зеленский на форуме Age Of Crimea Forum 2020

По словам Зеленского, возвращение Крыма в Украину – это не просто его мечта как президента, не просто общая мечта украинцев, а "залог безопасности на планете, восстановление веры в международное право и справедливость".

Президент также добавил, что знает, что день, когда Крым вернется домой, обязательно наступит.

Зеленский ввел новую памятную дату в Украине из-за кражи Крыма

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что несмотря на войну на Донбассе, вопрос о деоккупации Крыма не отошли на задний план, ведь это – часть государства.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Иванов Владимир, Ще не вмерло?...А запашок уже пошел...Стирайте шаровары!
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1
0
Яворский Сергей
Яворский Сергей
26 февраля навсегда останется Днем презрения Крыма к предательству Украины.
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3
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
и поставить на границе Крыма памятник...как Порошенко пендали взвешивают...что бы помнили!!!
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1
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