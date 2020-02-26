Зеленский ввел новую памятную дату в Украине из-за кражи Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подпишет указ, согласно которому 26 февраля станет Днем сопротивления Крыма российской оккупации.

Об этом он рассказал на открытии Форума Age Of Crimea Forum 2020 ( "Время Крыма") в Киеве, посвященном шестой годовщине российской аннексии полуострова, передает корреспондент OBOZREVATEL. Зеленский напомнил, что именно в этот день шесть лет назад в Крыму состоялся митинг в поддержку целостности Украины.

"В этот день ровно шесть лет назад в Симферополе состоялось самое большое собрание в поддержку целостности и единства нашего государства. Отмечая мужество и героизм всех участников митинга, сегодня мной подписывается указ о Дне сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополь. Этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля", – сказал президент.

Владимир Зеленский на форуме Age Of Crimea Forum 2020

По словам Зеленского, возвращение Крыма в Украину – это не просто его мечта как президента, не просто общая мечта украинцев, а "залог безопасности на планете, восстановление веры в международное право и справедливость".

Президент также добавил, что знает, что день, когда Крым вернется домой, обязательно наступит.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что несмотря на войну на Донбассе, вопрос о деоккупации Крыма не отошли на задний план, ведь это – часть государства.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся