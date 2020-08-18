Президент Владимир Зеленский ввел в состав украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе премьер-министра (1990-1992 гг.) Витольда Фокина.

Соответствующий указ №327/2020 глава государства подписал 18 августа 2020. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Согласно документу, президент определил Фокина первым заместителем главы делегации, в частности, по согласию.

Отметим, что соответствующим решением Зеленский внес изменения в указ Президента Украины от 5 мая 2020 №167 "О делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе" (с изменениями, внесенными Указом от 30 июля 2020-го №302).

"В частичное изменение статьи 2 ввести в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Фокина Витольда Павловича, определив его первым заместителем главы делегации (по согласию). В статье 3 слова "первому заместителю" заменить словами "первым заместителям", – говорится в документе.

Этот указ Зеленского вступает в силу со дня его опубликования.

Зеленский ввел 87-летнего Фокина в ТКГ по Донбассу

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский объяснил назначение первого президента Леонида Кравчука и первого премьер-министра Витольда Фокина в Трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе. Он назвал их "очень мощной группой".

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