Зеленский второй год подряд "забыл" о годовщине создания ПЦУ

Виктория Довгань Политика 13:17, 16.12.2020 Обновлено: 13:17, 16.12.2020

Президент Украины Владимир Зеленский второй год подряд проигнорировал годовщину создания Православной церкви Украины.

Об этом свидетельствуют сообщения на его страницах в Facebook, Telegram и на официальном сайте Офиса президента. В частности, сообщения от имени главы государства появлялись в соцсетях 15 и 16 декабря, впрочем ни одно из них не касалось исторической даты обретения Украиной права на собственную поместную церковь, признанную Вселенским патриархатом.

Так, последнее сообщение президента посвящено получению писем от школьников с Волыни. Напомним, что в первую годовщину создания ПЦУ в 2019 году глава государства также не упомянул об этом событии и даже проигнорировал торжественную литургию.

Владимир Зеленский не высказался по поводу исторической даты 15 декабря.
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На сайте президента Украины нет ни одного упоминания о годовщине создания ПЦУ.
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Владимир Зеленский в Facebook проигнорировал годовщину Объединительного собора.
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Президент Украины Владимир Зеленский снова не упомянул о годовщине создания ПЦУ.
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Что украинцы отмечают 15 декабря?

15 декабря 2018 года в Софийском соборе в Киеве состоялся Объединительный собор украинских православных церквей. Его участники составили устав и избрали предстоятелем ПЦУ митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

А уже 6 января 2019 года он получил из рук Вселенского патриарха Варфоломея Томос об автокефалии ПЦУ – это документ, удостоверяющий самобытность нашей церкви.

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Зеленский второй год подряд "забыл" о годовщине создания ПЦУ