Зеленский вступился за главу Минздрава из-за закупки костюмов

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что министр здравоохранения не мог закупить защитные костюмы для медиков по завышенной цене.

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Во время общения с журналистами в резиденции "Залесье" 6 июня глава государства заявил, что у него нет замечаний к работе Максима Степанова, сообщает "Украинская правда".

По словам Зеленского, он не знает, "что там купил" министр.

"Я уверен, что мы можем об этом поговорить. Только давайте увидим тогда качество производителя и прочее. Степанов не мог этого сделать", – сказал президент.

Также он добавил, что ситуация с коронавирусом пока не дает Степанову возможности взяться за структурные изменения в ведомстве.

Напомним, что народный депутат от партии "Голос" Александра Устинова обвинила Минздрав в том, что ведомство закупило одноразовые защитные костюмы для медиков по цене 488 грн. по ее данным, украинские производители поставляют костюмы дешевле – по 245 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Степанов опроверг обвинения Устиновой о якобы подделке документов Минздравом.