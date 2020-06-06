Зеленский вступился за главу Минздрава из-за закупки костюмов

Юрий Сергиенко Политика 18:38, 6.06.2020 Обновлено: 18:44, 6.06.2020

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что министр здравоохранения не мог закупить защитные костюмы для медиков по завышенной цене.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Во время общения с журналистами в резиденции "Залесье" 6 июня глава государства заявил, что у него нет замечаний к работе Максима Степанова, сообщает "Украинская правда".

По словам Зеленского, он не знает, "что там купил" министр.

"Я уверен, что мы можем об этом поговорить. Только давайте увидим тогда качество производителя и прочее. Степанов не мог этого сделать", – сказал президент.

Также он добавил, что ситуация с коронавирусом пока не дает Степанову возможности взяться за структурные изменения в ведомстве.

Напомним, что народный депутат от партии "Голос" Александра Устинова обвинила Минздрав в том, что ведомство закупило одноразовые защитные костюмы для медиков по цене 488 грн. по ее данным, украинские производители поставляют костюмы дешевле – по 245 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Степанов опроверг обвинения Устиновой о якобы подделке документов Минздравом.

Комментировать
Политика

Смотрите также

В Киеве ТЦ начали строить прямо на дороге: у Кличко "тупо в шоке"

Экс-генсек НАТО сказал, как закончить войну на Донбассе и вернуть Крым

"Украину разрушили! Оттяпали": Лукашенко обратился к белорусам из-за России

Украинский нардеп задекларировал 158 квартир: около 30 сдает в аренду

Беринчик назвал неграмотными большую часть населения Украины