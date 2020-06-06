Главная Новости
6 июня • обновлено в 18:47
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Зеленский вступился за главу Минздрава из-за закупки костюмов

818
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что министр здравоохранения не мог закупить защитные костюмы для медиков по завышенной цене.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Во время общения с журналистами в резиденции "Залесье" 6 июня глава государства заявил, что у него нет замечаний к работе Максима Степанова, сообщает "Украинская правда".

Зеленский вступился за главу Минздрава из-за закупки костюмов

По словам Зеленского, он не знает, "что там купил" министр.

"Я уверен, что мы можем об этом поговорить. Только давайте увидим тогда качество производителя и прочее. Степанов не мог этого сделать", – сказал президент.

Также он добавил, что ситуация с коронавирусом пока не дает Степанову возможности взяться за структурные изменения в ведомстве.

Напомним, что народный депутат от партии "Голос" Александра Устинова обвинила Минздрав в том, что ведомство закупило одноразовые защитные костюмы для медиков по цене 488 грн. по ее данным, украинские производители поставляют костюмы дешевле – по 245 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Степанов опроверг обвинения Устиновой о якобы подделке документов Минздравом.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персоны
Владимир Зеленский Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Политика

Коронавирус. Самое важное

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги