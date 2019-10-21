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21 октября • обновлено в 20:33
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Зеленский встретится со Штайнмайером – автором скандальной формулы по Донбассу

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Лидер Украины Владимир Зеленский в Японии встретится с федеральным президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.

Как передает "Интерфакс Украина", встреча состоится в Токио в среду, 23 октября.

Вероятно, одной из главных тем будет вопрос Донбасса и скандальная "формула Штайнмайера", вызвавшая широкий резонанс в украинском обществе.

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Сообщается, что 22 октября Зеленский также намерен провести переговори с главой Бразилии Жаиром Болсонару.

Зеленский встретится с Штайнмайером

Зеленский встретится с Штайнмайером

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале октября под Офисом президента и на Майдане в Киеве прошли протесты против подписания "формулы Штайнмайера". К столице присоединились и другие города.

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре после этого выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и "формуле", заявив, что никакой "капитуляции не будет".

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Франк-Вальтер Штайнмайер Владимир Зеленский
Место
Япония
Тег
Формула Штайнмайера
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Решил пораспросить о формуле? Шо вы таки имели в виду,херр Штайнмаер?
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
"Скандальная формула"???? А кугуты осмелятся в лицо Штайнмайеру это сказать? :-)))))))
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Дудко Олег
Дудко Олег
Предупредили Зелю, что Штанмаер денег не даст?
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