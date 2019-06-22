Зеленский встретится с Трампом: в США обсудили подготовку

Первый заместитель главы Службы безопасности Украины Иван Баканов, который сейчас исполняет обязанности руководителя ведомства, посетил США и обсудил детали будущей встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Встретился Иван Баканов с помощницей президента США по вопросам Европы Фионой Гил.

"Украина рассчитывает на непрерывный и более интенсивный диалог с представителями Белого Дома и Государственного департамента США". - цитирует слова руководителя СБУ пресс-служба ведомства.

Особое внимание уделено подготовке визита в Вашингтон Президента Украины Владимира Зеленского, который вскоре должен состояться по приглашению Президента США Дональда Трампа. В этом контексте Иван Баканов довел до американской стороны ряд стратегических посланий Зеленского.

В частности, во время встречи с заместителем помощника Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом было подтверждено неизменность внешнеполитического курса Украины, углубление евроатлантической интеграции нашего государства. Также Иван Баканов отметил преданность новой команды в Киеве курса политических и экономических реформ, приближающих Украину к лучшим европейским стандартам.

"Стороны уделили особое внимание развитию сотрудничества в военно-технической и энергетической сферах. Подчеркнута важность последовательной поддержки со стороны Конгресса США евроатлантического курса Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в день проведения второго тура президентских выборов президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского и передал послание относительно будущего сотрудничества.

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