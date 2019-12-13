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13 декабря • обновлено в 22:23
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Зеленский встретится с Путиным, когда выполнит "домашнее задание": Пристайко назвал сроки

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Новая встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным в "нормандском формате" может состояться в апреле.

Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в пятницу, 13 декабря, в эфире канала "Интер". Он отметил, что Украине нужно выполнить ряд важных решений в законодательной плоскости, чтобы усилить позицию на переговорах.

"Нам необходимо сделать определенную домашнюю работу, которую мы и так собирались сделать: согласовать легальные рамки всех наших договоренностей, и это четыре закона, о которых говорил президент. Это и вопрос амнистии, и вопрос проведения выборов, и вопрос особого статуса", – сказал Пристайко.

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Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский во время "нормандского саммита" в Париже договорился с Путиным развести войска на еще трех участках фронта на Донбассе. Стороны обсудят этот вопрос 18 декабря на переговорах ТКГ в Минске. Также планируется обмен пленными и прекращение огня.

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Тема
Переговоры Зеленского и Путина
Персоны
Владимир Путин Вадим Пристайко Владимир Зеленский
Место
Украина
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Что бы приехал с дневником. Путин будет спрашивать строго.
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