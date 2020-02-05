Зеленский собрался на встречу с Папой Римским: план визита в Италию

Президент Украины Владимир Зеленский в течение 7-8 февраля совершит официальные визиты в Италию и Ватикан.

Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства. В пятницу Зеленского будут ждать президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр страны Джузеппе Конте. По свершении встреч с ними Зеленский останется в Риме.

В субботу президент посетит Ватикан, где предусмотрена его аудиенция с Папой Франциском.

Кроме этого, назначена встреча с государственным секретарем святого престола Пьетро Паролином и секретарем понтифика по межгосударственным отношениям Полом Ричардом Галлахером.

Владимир Зеленский и Папа Франциск Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, недавно Владимир Зеленский направил письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину с соболезнованиями в связи с гибелью людей от осложнений, вызванных эпидемией коронавируса 2019-nCoV.

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