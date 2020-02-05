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7 февраля • обновлено в 08:14
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Зеленский собрался на встречу с Папой Римским: план визита в Италию

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Президент Украины Владимир Зеленский в течение 7-8 февраля совершит официальные визиты в Италию и Ватикан.

Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства. В пятницу Зеленского будут ждать президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр страны Джузеппе Конте. По свершении встреч с ними Зеленский останется в Риме.

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В субботу президент посетит Ватикан, где предусмотрена его аудиенция с Папой Франциском.

Кроме этого, назначена встреча с государственным секретарем святого престола Пьетро Паролином и секретарем понтифика по межгосударственным отношениям Полом Ричардом Галлахером.

Владимир Зеленский и Папа Франциск

Владимир Зеленский и Папа Франциск

Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, недавно Владимир Зеленский направил письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину с соболезнованиями в связи с гибелью людей от осложнений, вызванных эпидемией коронавируса 2019-nCoV.

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Автор
Богдана Васильченко
Персоны
Папа Франциск Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Офис президента Ватикан политика
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Гуляет за наш счет.
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Gorobec Sana
Gorobec Sana
Бідний Папа римський. Спаси й помилуй його. Ще якась біда станеться коли зе до нього приїде.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Дайте гроши. Ну пожалуйста, ну что вам жалко?
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