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Зеленский встретился со "слугами народа": рассекречены первые подробности

1.7т Читать материал на украинском

В четверг, 25 июля, в Киеве президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с будущими народными депутатами от партии "Слуга народа": они обсудили принципы предстоящей работы в Верховной Раде.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" участники встречи, на ней присутствовали практически все будущие нардепы от политсилы, избранные как по списку, так и по мажоритарным округам.

Кандидат в народные депутаты по списку "Слуги народа" Данил Гетманцев рассказал, что на встрече шла речь об общих принципах предстоящей работы в Верховной Раде.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Сайт президента Украины

"Не лгать. Не воровать. Не отступать. Это квинтэссенция того, что он (Зеленский. – Ред.) говорил", – сказал Гетманцев.

По словам кандидата, они обсудили будущие планы политсыли.

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"Мы говорили о том, что для нас важно остаться в истории государства, не опозорить себя, свою политическую силу, свои семьи... Это такая мировоззренческая основа, на которой мы будем в дальнейшем строить свои отношения во фракции, и в своих действиях будем от этого отталкиваться", – отметил Гетманцев.

Кроме того, несколько участников встречи сообщили, что на мероприятии также присутствовал и. о. главы Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий премьер-министр будет профессиональным экономистом: имен кандидатов на пост главы правительства президент не назвал, но перечислил тех, у кого шансов нет.

Позже Зеленский заявил, что заместитель главы его Офиса Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Теги
Верховная Рада Украины Партия "Слуга народа"
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
В Украине начали продавать бюсты Зеленского с позолотой. В общем, если Зеленский будет иметь народ на Банковой, то народ будет иметь Зеленского дома.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Зеленский поздравил Джонсона с избранием его премьером Британии. Он так и написал: «Скажу вам, как комик комику…»
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