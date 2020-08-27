Зеленский встретился с заместителем Помпео в Кривом Роге

Президент Украины Владимир Зеленский 26 августа встретился с заместителем государственного секретаря США Стивеном Биганом во время рабочей поездки в Кривом Роге Днепропетровской области.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Отмечается, что заместитель Майка Помпео приехал на малую родину Зеленского ради этой встречи.

Зеленский поднял вопрос двухстороннего сотрудничества Украины и США, в частности о финансовой и военной поддержке нашего государства. Биган отметил, что США являются стратегическим партнером Украины, и подчеркнул, что Украина имеет двухпартийную поддержку в штатах.

Зеленский и Биган встретились в Кривом Роге Пресс-служба Офиса президента

Президент Украины проинформировал Бигана о состоянии переговоров об окончании войны в Донбассе и продвижения к миру в Минском и Нормандском форматах. Заместитель госсекретаря США назвал большим достижением сохранения всеобъемлющего и полного режима прекращения огня в течение 31 дня.

Также стороны обсудили стратегию действий государств в условиях пандемии. Зеленский отметил, что странам необходимо сотрудничать, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной жизни и восстановить работу всех отраслей экономики.

Говоря о международной политике, Биган очень высоко оценил позицию Украиныотносительно невмешательства в американские выборы. Также стороны обсудили события в Беларуси, согласившись, что ситуация требует стабилизации и мирного урегулирования.

Кроме того, Владимир Зеленский и Биган посетили ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

Зеленский и Биган посетили "АрселорМиттал Кривой Рог" Пресс-служба Офиса президента

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, государственный секретарь США Майк Помпео поздравил президента Украины Владимира Зеленского с тем, что на Донбассе уже 31 день нет боевых потерь.

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