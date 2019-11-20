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20 ноября • обновлено в 13:17
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"Чувствую себя ребенком": Зеленский встретился с учениками Ukrainian Global School

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Президент Украины Владимир Зеленский 20 ноября встретился с учениками Ukrainian Global School на Всеукраинском форуме "Украина растет вместе со мной".

Как сообщается на странице Ukrainian Global School в Facebook, мероприятие приурочено к 30 годовщине Конвенции ООН о правах ребенка. Кроме президента форум посетила и первая леди Елена Зеленская.

В начале ивента президент, его супруга и дети-участники сделали утреннюю зарядку. После этого школьники показали видео-презентацию, в которой рассказали о своих увлечениях и достижениях. Так, ученица 2 класса Ukrainian Global School Виктория поделилась деталями о собственном проекте – коллекции одежды, которую она разработала в шестилетнем возрасте для друзей.

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Кроме того, школьники имели уникальную возможность пообщаться с президентом и задать ему свои вопросы. Дети узнали, о чем он мечтал в детстве, где хотел учиться и кем стать. В свою очередь Зеленский поинтересовался мнением школьников: что может сделать государство, чтобы дети не хотели после школы или университета ехать в другие страны.

"Это просто банальные слова: дети – это будущее. Дети умнее взрослых, это правда, поэтому иногда я чувствую себя ребенком со взрослыми людьми", – поделился глава государства.

Встреча Зеленского со школьниками

Встреча Зеленского со школьниками

Facebook Ukrainian Global School

Встреча Зеленского со школьниками

Встреча Зеленского со школьниками

Facebook Ukrainian Global School

Встреча Зеленского со школьниками

Встреча Зеленского со школьниками

Facebook Ukrainian Global School

Встреча Зеленского со школьниками

Встреча Зеленского со школьниками

Facebook Ukrainian Global School

Как сообщал OBOZREVATEL, во время молодежного форума "Украина растет вместе со мной" Владимир и Елена Зеленские станцевали перед школьниками футбольный танец.

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Персоны
Владимир Зеленский Елена Зеленская
Место
Украина
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