Зеленский встретился с семьями погибших в авиакатастрофе: что пообещал

Президент Владимир Зеленский в среду, 15 января, встретился с родственниками украинских граждан, погибших в результате катастрофы самолета компании МАУ в Исламской Республике Иран.

Об этом сообщает Офис главы государства (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Зеленский рассказал, что в Иране сейчас находятся 10 украинских специалистов, которые работают над идентификацией и возвращением тел погибших в Украину. "Сейчас несколько наших граждан идентифицировано", – сказал он.

Зеленский встретился с семьями погибших в катастрофе Boeing delo.ua

Глава государства также проинформировал, что поставил задачу вернуть тела погибших в Украину как можно быстрее. Он назвал вероятную дату репатриации – 19 января.

"Возможно, плюс-минус два дня. Но мы поставили такую ​​задачу и перед нашими, и перед иранскими специалистами", – отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что до конца недели каждая семья погибших украинский получит компенсации от государства в размере 200 тыс. грн. Кроме того, Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций.

Также президент пообещал оказать необходимую помощь, связанную с захоронением погибших.

Офис президента

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее родные Елены Малаховой – одной из жертв авиакатастрофы – обвинили Зеленского в пиаре на трагедии с самолетом МАУ, который разбился в Иране.

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