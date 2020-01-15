Главная Новости
15 января • обновлено в 16:56
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Зеленский встретился с семьями погибших в авиакатастрофе: что пообещал

965
Читать материал на украинском

Президент Владимир Зеленский в среду, 15 января, встретился с родственниками украинских граждан, погибших в результате катастрофы самолета компании МАУ в Исламской Республике Иран.

Об этом сообщает Офис главы государства (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Зеленский рассказал, что в Иране сейчас находятся 10 украинских специалистов, которые работают над идентификацией и возвращением тел погибших в Украину. "Сейчас несколько наших граждан идентифицировано", – сказал он.

Новости
"Разлетелись по курортам!" Команде Зеленского указали на некомпетентность из-за катастрофы МАУ в Иране

Зеленский встретился с семьями погибших в катастрофе Boeing

Зеленский встретился с семьями погибших в катастрофе Boeing

delo.ua

Глава государства также проинформировал, что поставил задачу вернуть тела погибших в Украину как можно быстрее. Он назвал вероятную дату репатриации – 19 января.

"Возможно, плюс-минус два дня. Но мы поставили такую ​​задачу и перед нашими, и перед иранскими специалистами", – отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что до конца недели каждая семья погибших украинский получит компенсации от государства в размере 200 тыс. грн. Кроме того, Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций.

Также президент пообещал оказать необходимую помощь, связанную с захоронением погибших.

Зеленский встретился с семьями погибших в авиакатастрофе: что пообещал

Офис президента

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее родные Елены Малаховой – одной из жертв авиакатастрофы – обвинили Зеленского в пиаре на трагедии с самолетом МАУ, который разбился в Иране.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
МАУ самолет
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
12
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги