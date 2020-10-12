Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой, который находится в Украине с официальным визитом.

Наживо церемонию транслировали на странице Офиса президента в Facebook. Торжественная церемония встречи состоялась на площади у Мариинского дворца.

В начале прозвучали гимны двух стран, после чего Зеленский и Дуда осмотрели строй воинов почетного караула Украины.

Зеленский встретился с президентом Польши Дудой ОП

Главы государств также поздоровались с официальными делегациями двух стран и пошли на переговоры в закрытом от СМИ формате.

Церемония состоялась в Мариинском дворце

Планируется, что после встречи состоится церемония подписания украинской-польских двусторонних документов и совместная пресс-конференция президентов.

Напомним, президент Польши Дуда в воскресенье, 11 октября, начал свой визит в Украину. Во время посещения польского военного кладбища в поселке Быковня он подчеркнул, что поддерживает Украину перед агрессией России.

Как писал OBOZREVATEL, в июле Дуду переизбрали на пост президента Польши. Вскоре в МИД государства сообщили, что Дуда прибудет в Киев.

В сентябре в Дуди состоялся телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.