Обсудили совместный бизнес и путь в ЕС: Зеленский встретился с премьером Чехии

Президент Украины Владимир Зеленский 19 ноября встретился с премьер-министром Чехии Андреем Бабишом в Мариинском дворце в Киеве.

Трансляция аудиенции появилась на странице Офиса президента Украины в Facebook. Отмечается, что Бабиш прибыл в столицу Украины с первым рабочим визитом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Зеленский поблагодарил главу чешского правительства за финансовую помощь в проектах по развитию предпринимательства, реформирования высшего образования и укрепления гражданского общества.

"В рамках председательства Чехии в "Вышеградской четверке" мы договорились усилить взаимодействие между Украиной и этой группой. Уверен, что опыт интеграции этих государств в ЕС будет для нас очень полезным", – подчеркнул президент Украины.

Кроме того, он заявил, что мощный состав представителей чешских деловых кругов, сопровождающих Бабиша, свидетельствует о том, шаги Украины по улучшению бизнес-климата привлекают иностранный бизнес.

"Верю: украинско-чешский бизнес-форум увеличит объем чешских инвестиций в Украину и активизирует взаимную торговлю", – поделился ожиданиями Зеленский.

Зеленский и Андрей Бабиш Facebook Офиса президента Украины

Также глава украинского государства обсудил с Бабишом пути нормализации ситуации на Донбассе и предстоящую "нормандскую встречу". В свою очередь Бабиш пригласил Зеленского посетить заседание "Вышеградской четверки", отметив, что в украинско-чешских отношениях начался "рестарт". Зеленский принял предложение и анонсировал свой визит туда в мае 2020 года.

Примечательно, что премьер-министр Чехии публично осудил российскую агрессию против Украины и оккупацию Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами стран "Большой семерки" (G7). Стороны обсудили ход реформ в Украине. Во встрече также приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Богдан и его заместители – Андрей Смирнов, Юлия Ковалив и Игорь Жовква.

А в начале октября украинский президент встретился с лидером Беларуси Александром Лукашенко в Житомире на Втором форуме регионов двух стран.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!