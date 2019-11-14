Зеленский встретился с послами G7: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами стран "Большой семерки" (G7).

Как сообщила пресс-служба главы государства, стороны обсудили ход реформ в Украине.

Во встрече также приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и его заместители – Андрей Смирнов, Юлия Ковалив и Игорь Жовква.

Зеленский заявил, что "мы не теряем времени и делаем все, чтобы действительно изменить страну". Он рассказал, что работа ведется в нескольких направлениях, в частности – над принятием и выполнением законов, которые "часто непопулярны, но важны для улучшения экономического климата в Украине".

Особое внимание в ходе встречи было уделено борьбе с коррупцией и судебной реформе. Также речь шла об участии международных экспертов в формировании нового состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Комиссии по вопросам добропорядочности и этики при Высшем совете правосудия.

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце октября встречу с послами стран "Большой семерки" провел глава Офиса президента Андрей Богдан. Он пошел против бизнесмена Игоря Коломойского, исключив возвращение ПриватБанка бывшим владельцам.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал