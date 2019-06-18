Зеленский встретился с Меркель: появилось первое фото

Во вторник, 18 июня, президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как передает "Интерфакс-Украина", Зеленский с делегацией прибыл в резиденцию немецкого лидера. Президента приветствовали почетный караул и оркестр.

Сообщается, что Меркель встретила Зеленского рукопожатием и проводила в здание.

Зеленского также сопровождали секретарь СНБО Александр Данилюк, замглавы АП Вадим Пристайко, вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, а также посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Добавим, что после переговоров будет пресс-поинт, на котором Зеленский и Меркель расскажут об итогах встречи.

Зеленский и Меркель Телеграм-канал Apasov_fm

Напомним, что прекращение войны на Донбассе и налаживание экономических связей станет основной темой переговоров президента Зеленского и канцлера Меркель.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой 17 июня прибыли в Париж (Франция) с однодневным официальным визитом.

Позже в Елисейском дворце прошла встреча президента Франции Эммануэля Макрона и Зеленского, а также совместная пресс-конференция президентов.

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