Зеленский вскоре сменит некоторых глав ОГА, – Корниенко

Офис президента Украины готовится к кадровым перестановке в руководстве областных государственных администраций.

Об этом 29 октября сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире "Право на власть". По его словам, Зеленский сменит некоторых глав ОГА (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я за Офис не могу сказать, это отдельная ветвь власти, но насколько я проинформирован, то есть проекты кадровых решений. Вскоре они будут обнародованы. Там, где по системе показателей за год нет серьезных подвижек у глав ОГА, там, я думаю, решения будут приняты", – сказал он.

Корниенко подчеркнул, что решение о кадровых изменениях не связано с результатом "Слуги народа" на местных выборах.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить весь состав Конституционного суда из-за его решения отменить уголовную ответственность за ложь в декларациях.