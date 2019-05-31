Зеленский vs Рада: в АП ответили на скандал со стенограммой закрытой встречи

В Администрации президента заверили, что стенограмма встречи Владимира Зеленского с главами фракций и руководством Рады не редактировалась.

"Не было никакой редакции, а если они будут дальше обманывать, мы предъявим общественности аудиозапись", - цитирует "Интерфакс-Украина" источник в АП.

Отмечается, что представитель президента в Раде Руслан Стефанчук говорил абсолютную правду о позиции участников встречи.

"Да, большинство участников встречи на словах были за открытые списки, но при этом говорили, что шансов принять избирательный кодекс (как раз с открытыми списками) - ноль. Так что фактически они были готовы поддержать закрытые списки без мажоритарки. А в итоге оставили и закрытые списки, и мажоритарку", - сказали в АП.

В администрации президента считают, данная ситуация как раз является исчерпывающим ответом на вопрос, было ли у лидеров фракций и руководства Рады "хоть малейшее желание хотя бы сделать первый шаг в борьбе с политической коррупцией".

Зеленский и Верховная Рада, иллюстрация obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко обвинил АП в том, что стенограмма якобы была сокращена. Однако вице-спикер парламента Оксана Сыроид заявила, что стенограмма соответствует происходившему на встрече.

Как стало известно из опубликованной стенограммы, стороны ходе переговоров обсудили роспуск Верховной Рады и проведение досрочных выборов. На встрече шла речь о внесении изменений в систему выборов народных депутатов, в частности, об отмене мажоритарной системы.

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