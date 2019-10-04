Зеленский впервые встретился с Лукашенко: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Житомире на Втором форуме регионов двух стран.

Об этом сообщает агентство "БЕЛТА". После встречи глав государств ожидается их присутствие на расположенной рядом с форумом выставке крупногабаритной техники (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Зеленский и Александр Лукашенко

Издание отмечает, что Зеленский в аэропорту лично встретил Лукашенко в окружении девушек в национальных украинских костюмах, которые поднесли белорусскому лидеру хлеб-соль. После встречи президенты на одном автомобиле отправились на переговоры, которые состоятся в здании Житомирской областной государственной администрации.

Лидеры стран обсудят состояние и перспективы развития сотрудничества Украины и Беларуси в различных сферах, а также обменяются мнениями по вопросам повесток дня. При этом ранее Лукашенко утверждал, что встреча с Зеленским "даст возможность не просто познакомиться лично на человеческом уровне, но и лучше понять и узнать позицию друг друга по тем или иным вопросам".

"Обещаю, что буду честным и искренним в разговоре. Это моя фишка. Я привык говорить честно. Мы с ним общий язык, гарантирую вам, найдем", - заявлял президент Беларуси.

Перед встречей Лукашенко заверил Зеленского, что у Украины никогда не будет проблем со стороны Беларуси. По его словам, Минск всегда будет надежным союзником Киева.

"Все проблемы, которые есть у вас и у нас, мы переживаем вместе. Я хочу вас заверить, что никогда вы вообще не имели проблем с территорией Беларуси, и никогда не будете их иметь. Мы всегда будем самыми добрыми и надежными вашими сторонниками, партнерами. Если новая власть Украины захочет иметь с нами братские тесные отношения, то за нами дело не станет", - сказал Лукашенко.

В ответ Зеленский заверил своего коллегу, что между Украиной и Беларусью нет границ из-за дружности и ментальной близости жителей двух стран. При этом Лукашенко выразил уверенность в реализации всех оговоренных с Зеленским договоренностей.

"Многие будут писать о том, что мы с вами познакомились. Ничего подобного. Мы с вами знакомы очень давно. Правда, заочно. Сегодня мы живьем встречаемся с глазу на глаз, чтобы пройтись по повестке дня наших отношений и договориться. Я почему-то убежден, что все, о чем мы договоримся, будет исполняться, хоть у меня были связи и переговоры со многими президентами Украины. Нам история предоставила такой шанс: договорившись, исполнить во благо наших стран. Я хочу вас заверить, что мы свято будем выполнять наши договоренности", – сказал он.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что Лукашенко рассказал, как спасти Украину и подчеркнул, что его страна готова принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

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