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10 декабря • обновлено в 01:26
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"Этого мало!" Зеленский рассказал, о чем говорил с Путиным на "нормандской встрече"

1.9т
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Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги переговоров с главой РФ Владимиром Путиным на нормандском саммите.

На пресс-конференции 9 декабря в Париже Зеленский подтвердил, что до 31 декабря планируется обмен пленными "всех на всех".

"Со мной были правда, желание справедливости и мира в моей стране. Переговоры шли долго, но было очень предметно, важно договориться о четких шагах", – сказал Зеленский.

Ожидается полное прекращение огня, которое также планируется обеспечить до Нового года. За этим должна следить ОБСЕ в режиме 24/7. В том числе стороны договорились о новом разведении сил на Донбассе в 3 пунктах.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Говоря о результатах переговоров, Зеленский заявил, что "этого было мало". Он подчеркнул, что его интересуют конкретные шаги по установлению мира на Донбассе.

Зеленский отметил, что выборы на Донбассе возможны исключительно по украинскому законодательству, без присутствия там террористов и наемников Путина.

Он добавил, что выступает против федерализации, против влияния других государств на вектор развития страны, а также указал на невозможность решения войны путем сдачи территорий.

Зеленский и Путин на "нормандском саммите"

Зеленский и Путин на "нормандском саммите"

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский и Путин также провели двусторонние переговоры и общались тет-а-тет около 10 минут. При этом на "нормандском саммите" украинский президент не пожал руку агрессору.

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Читайте все новости по теме "Переговоры Зеленского и Путина" на OBOZREVATEL.

Темы
Переговоры Зеленского и Путина Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Ангела Меркель Эммануэль Макрон
Место
Франция Париж
Тег
нормандский формат
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