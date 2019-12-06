Прямиком с фронта: Зеленский впервые появился в студии Шустера

Президент Украины Владимир Зеленский впервые появился в политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" накануне саммита в "нормандском формате", который пройдет 9 декабря.

Он рассказал, с чем поедет на встречу с главой России Владимиром Путиным и сможет ли новый курс принести Украине мир, в эфире программы в пятницу, 6 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Глава государства извинился за свой внешний вид – он не успел надеть костюм, поскольку пришел в студию сразу с самолета. Зеленский был с визитом на Донбассе, где поздравлял бойцов с днем Вооруженных сил Украины.

Скриншот из видео

"Добрый вечер, вся Украина! И Донбасс, и Крым, все!" – сказал президент.

Он отреагировал на свое фото на обложке журнала "Time". "Я не люблю быть между. И не хочу, чтобы Украина была блюдом для этих больших боссов", – озвучил президент.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Как писал OBOZREVATEL:

15 ноября стало известно, что саммит в "нормандском формате", в рамках которого должны встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, состоится 9 декабря в Париже.

18 ноября в Кремле подтвердили, что саммит в "нормандском формате" состоится 9 декабря во Франции. О подготовке России к нему заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

3 декабря Владимир Зеленский провел координационное совещание в рамках подготовки к саммиту стран "нормандского формата". На встрече утвердили возможные сценарии реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.

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