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6 декабря • обновлено в 21:26
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Прямиком с фронта: Зеленский впервые появился в студии Шустера

3.4т
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Президент Украины Владимир Зеленский впервые появился в политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" накануне саммита в "нормандском формате", который пройдет 9 декабря.

Он рассказал, с чем поедет на встречу с главой России Владимиром Путиным и сможет ли новый курс принести Украине мир, в эфире программы в пятницу, 6 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Глава государства извинился за свой внешний вид – он не успел надеть костюм, поскольку пришел в студию сразу с самолета. Зеленский был с визитом на Донбассе, где поздравлял бойцов с днем Вооруженных сил Украины.

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Прямиком с фронта: Зеленский впервые появился в студии Шустера

Скриншот из видео

"Добрый вечер, вся Украина! И Донбасс, и Крым, все!" – сказал президент.

Он отреагировал на свое фото на обложке журнала "Time". "Я не люблю быть между. И не хочу, чтобы Украина была блюдом для этих больших боссов", – озвучил президент.

Прямиком с фронта: Зеленский впервые появился в студии Шустера

Скриншот из видео

Прямиком с фронта: Зеленский впервые появился в студии Шустера

Скриншот из видео

Прямиком с фронта: Зеленский впервые появился в студии Шустера

Скриншот из видео

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Савик Шустер Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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