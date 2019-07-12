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Зеленский впервые поговорил с Путиным: всплыли подробности

103.6т Читать материал на украинском

Разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина состоялся по инициативе украинской стороны.

Об этом заявил советник президента Никита Потураев в эфире "Право на владу". Он добавил, что переговоры были довольно специфическими.

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"Разговор состоялся по инициативе нашего президента, а организовалась уже через посредничество", – добавил Потураев.

В то же время российские СМИ заявили, что разговор проходил в дружеском тоне и был довольно насыщенным.

Зеленский якобы поинтересовался у Путина, когда Россия признает победу нового президента на выборах в Украине. Тот ответил: "Скоро". Также стало известно, что на звонок Зеленского Путин ответил сразу.

Зеленский впервые поговорил с Путиным: всплыли подробности

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский впервые позвонил Путину вечером 11 июля. Стороны обсудили Донбасс.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
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Попов Игорь
Попов Игорь
Диалог необходим
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Челом Темнейшему бил?
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Anin Georgij
Anin Georgij
Порохобозной ферме еще не дали команду, как реагировать, поэтому так мало комментов. Но скоро посыпятся, и конечно же, будет - ЗРАДА.
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