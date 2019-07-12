Зеленский впервые поговорил с Путиным: всплыли подробности

Разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина состоялся по инициативе украинской стороны.

Об этом заявил советник президента Никита Потураев в эфире "Право на владу". Он добавил, что переговоры были довольно специфическими.

"Разговор состоялся по инициативе нашего президента, а организовалась уже через посредничество", – добавил Потураев.

В то же время российские СМИ заявили, что разговор проходил в дружеском тоне и был довольно насыщенным.

Зеленский якобы поинтересовался у Путина, когда Россия признает победу нового президента на выборах в Украине. Тот ответил: "Скоро". Также стало известно, что на звонок Зеленского Путин ответил сразу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский впервые позвонил Путину вечером 11 июля. Стороны обсудили Донбасс.

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