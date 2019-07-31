Зеленский впервые поговорил с Лукашенко: подробности

В среду, 31 июля, состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с главой Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, Лукашенко поздравил коллегу с продуктивным проведением политических кампаний, пожелав успехов в формировании органов власти.

В свою очередь Зеленский подтвердил приглашение посетить Украину в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины, который состоится в октябре этого года в Житомире.

Кроме того, президент Украины рассказал о ситуации на Донбассе и поблагодарил за организацию переговорной площадки и в целом за ту роль, которую играет Беларусь в деле урегулирования данного конфликта.

Зеленский и Лукашенко Коллаж

Белорусский лидер заверил, что Минск продолжит и в дальнейшем прилагать все усилия для урегулирования ситуации в регионе и Украина всегда может рассчитывать на Беларусь как страну — приверженицу мирных инициатив и процессов.

Отдельным комплексом были обсуждены вопросы экономического взаимодействия и торговли, в частности развитие сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства.

В конце разговора Лукашенко пригласил президента Украины посетить Беларусь в любое время и в любом формате. Зеленский это приглашение принял.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп ("Народный фронт") Николай Княжицкий высказал мнение, что Зеленский своими первыми шагами напомнил главу Беларуси Александра Лукашенко.

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