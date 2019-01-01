Зеленский впервые обратился к украинцам после громкого заявления в новогоднюю ночь

Шоумен и основатель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, который в новогоднюю ночь подтвердил свое участие в предстоящих президентских выборах, призвал украинцев присоединиться к нему.

Соответствующее обращение комик опубликовал на странице в Facebook. По его словам, важно лишь одно – человек не должен касаться политики. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Я верю, что изменить страну можно только вместе с тобой. Не стой в стороне, присоединяйся к моей команде. Неважен твой пол, религия, образование, язык, на котором говоришь. Важно – ты никогда не был в политике. И пока что это – самое главное", – обратился он к будущим сторонникам.

Владимир Зеленский viva.ua

"Я иду! Пойдем со мной! Сделаем это вместе!" – громко заявил Зеленский, оставив под видео ссылку на сайт, где, по его словам, все желающие могут пополнить "Зе! команду".

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