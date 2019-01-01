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Зеленский впервые обратился к украинцам после громкого заявления в новогоднюю ночь

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Шоумен и основатель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, который в новогоднюю ночь подтвердил свое участие в предстоящих президентских выборах, призвал украинцев присоединиться к нему.

Соответствующее обращение комик опубликовал на странице в Facebook. По его словам, важно лишь одно – человек не должен касаться политики. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Я верю, что изменить страну можно только вместе с тобой. Не стой в стороне, присоединяйся к моей команде. Неважен твой пол, религия, образование, язык, на котором говоришь. Важно – ты никогда не был в политике. И пока что это – самое главное", – обратился он к будущим сторонникам.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

viva.ua

"Я иду! Пойдем со мной! Сделаем это вместе!" – громко заявил Зеленский, оставив под видео ссылку на сайт, где, по его словам, все желающие могут пополнить "Зе! команду".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Во время новогоднего обращения к украинцам на телеканале "1+1", которое "сместило" речь президента Украины Петра Порошенко, Зеленский объявил о выдвижении в кандидаты в президенты Украины.

  • Руководство "1+1" объяснило подобный "трюк" тем, что слушать президента под бой курантов – советская традиция, а сейчас пришло время для новых возможностей.

  • В сети на решение шоумена отреагировали неоднозначно: часть украинцев поддержала Зеленского и выразила готовность проголосовать за его кандидатуру. Другие же прокомментировали заявление крайне негативно.

Читайте все новости по теме "Президентские выборы 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Президентские выборы 2019
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Данилюк Юрій
Данилюк Юрій
В Україні звичайно демократія і висуватися в президенти може кожен хто відповідає вимогам чинного законодавства. Я навіть не хочу обговорювати кандидатуру Зеленського. Зрештую все розтавлять вибори. Я лише проти того, що один із каналів запропонував нам в Новорічну ніч. А "плюси" пропонують нам взяти участь у дешевому шоу під назвою вибери- блазня. Я згоден з тезою, що кожен народ заслуговує на відповідного лідера. Але ж не до такої міри. Після того, як Беня лишився всіх очікуваних бонусів за те, що відкрито виступив проти "руцького міра", він через свої медіа вирішив взяти ревенш. І це примітивне шоу із народним клоуном-Голобородько таке ж вульгарне і цінічне як і 95% його жартів з екрану. Я не маю нічого проти Зеленського, як і не підтримую Порошенка. Але я гидуюся того, яку замовну і дешеву компанію готують журнашлюшки "плюсів". Одне діло це пошло-бородаті жарти зі сцени для "неискушенной" публіки, а інше доля держави. І замість того, щоб обєктивно давати інформацію і допомогти людям зробити правильний вибір ці "слуги Бєні" пропонують шоу обіженого олігарха.
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