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Зеленский воплощается в Лукашенко – Rzeczpospolita

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"Зеленский воплощается в Лукашенко", – пишет polskieradio.pl ссылаясь на Rzeczpospolita. И объясняет, о чем идет речь с белоруссизацией Украины.

"Несколько дней назад президент Украины посетил Ужгород, где встретился с руководством закарпатской таможни. Зеленский слушал доклады, в которых таможенники жаловались на низкую зарплату, и вдруг спросил одного докладчика, какой у него телефон. Услышав ответ – iPhone, поинтересовался, откуда у людей , которые мало зарабатывают, есть деньги на iPhone ".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Газета описывает еще несколько рабочих визитов Владимира Зеленского, где он пытался "по-хозяйски" "решить проблемы на местах".

Как говорит изданию украинский политолог Виталий Портников, эта ситуация похожа на стиль Лукашенко. "Лукашенко полностью контролирует ситуацию в стране, он не только выгоняет людей, он тоже их лишает должностей".

Газета напоминает, что более 90% опубликованных на сайте президента решений касается кадровых изменений. "Зеленский уволил всех глав областных администраций. Кроме двух – в частности, председателя Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной, тесно связанной с министром внутренних дел Украины.

"Во время избирательной кампании Арсен Аваков открыто поддерживал Владимира Зеленского", – объясняет "Rzeczpospolita". "Кроме этого, Зеленский ввел своих людей в СНБО и СБУ, сменил руководство генштаба украинской армии", – перечисляет автор статьи Руслан Шошин. Одним словом, "перед парламентскими выборами президент Украины хочет иметь власть абсолютную", – пишет издание "Rzeczpospolita".

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Weaver Mickey
Weaver Mickey
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Mega Death
Mega Death
В Гуляйполе абсолютная власть невозможна. Украинцы не способны к государственности. Они не только путают свои интересы с государственными, но и не понимают в чем они заключаются. Привитые от России фантомы имперского мышления вступают в диссонанс с колониальными возможностями нынешней Украины)) Мечты путают с реальностью))
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