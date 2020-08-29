Зеленский – во время встречи с семьями погибших и пропавших защитников Украины: мы всех вернем

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьями погибших защитников Украины и пропавших без вести граждан.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, встреча состоялась в субботу, 29 августа. В разговоре с семьями, Зеленский отметил, что подобные встречи – обязанность власти.

В частности, участники обсудили вопросы социального и медицинского обеспечения для семей погибших, эффективную реабилитацию ветеранов войны, расширение перечня льгот и проблемы с соблюдением имеющихся льгот для семей героев, необходимость установления памятных знаков павшим воинам в областях, ремонта жилья, а также вопросы справедливости в подходе к выплате компенсаций.

Также Зеленский отметил необходимость начала работы комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, а также постановки вопроса Единого реестра пропавших без вести.

Фото: president.gov.ua

"Когда заработает комиссия по пропавшим без вести при Кабинете министров – это значит, что будут созданы реестры без вести пропавших по категориям. У нас на седьмом году войны до сих пор нет реестров с без вести пропавшими", – отметил координатор рабочей группы при ОП по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских пленных Николай Колесник.

Колесник отметил необходимость узнать правду о виновных в Иловайской трагедии и отметил, что сделать это должен суд.

"Мы слышали много версий – правдивых или ложных. Никто – не суд, никто – не последняя инстанция. Прозрачный, открытый судебный процесс, чтобы вся страна, каждый сознательный украинец получил ответ, что произошло в Иловайске. Кто договаривался о том коридоре, почему невозбуждены уголовные дела против тех, кто расстреливал наших бойцов в том коридоре ", – отметил Колесник.

Кроме того, на встрече была обсуждена проблема возвращения людей, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях и в России. Зеленский заявил, что Украина работает над скорейшим решением этой проблемы.

"Мы действительно подаем в списках на взаимное освобождение, чтобы вы просто знали, всех. Нет такого, что мы подаем гражданских, а военных – нет. Такого нет. Это неправда. Поверьте", – отметил президент.

"Мы всех вернем: кто живой и неживой. В любом случае", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в День памяти защитников Украины 29 августа президент Владимир Зеленский и офицеры Командования объединенных сил Вооруженных сил почтили память погибших украинских воинов.