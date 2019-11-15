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15 ноября • обновлено в 23:47
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"Зеленский вникает": Дубинский пояснил, почему резко "переобулся" из-за рынка земли

1.8т
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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский пояснил, почему резко поменял позицию по вопросу рынка земли в Украине.

Изначально он не хотел голосовать за законопроект, высказываясь о нем в жесткой форме. Об этом нардепу напомнили в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" в пятницу, 15 ноября.

"Я добивался изменений в законопроект и президент нас услышал. Я понимаю, что нельзя разбираться во всем. Президент не тот человек, который занимался землей всю жизнь. Он, как и мы, вникает в эти проблемы прямо с колес", – заявил Дубинский.

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"Зеленский вникает": Дубинский пояснил, почему резко "переобулся" из-за рынка земли

По его словам, Зеленский приехал на заседание фракции, "услышал мнения и заявил, что готов внести изменения". Нардеп добавил, что Зеленский согласился провести референдум по вопросу доступа иностранцев к рынку земли в Украине.

Александр Дубинский

Александр Дубинский

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли(№2178-10) в первом чтении. Таким образом, уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

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Темы
Рынок земли в Украине Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Александр Дубинский Савик Шустер
Место
Украина
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