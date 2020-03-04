Зеленский внезапно заговорил о коронавирусе и новом главе Минздрава

Президент Украины Владимир Зеленский фактически подтвердил, что Министерство здравоохранения возглавит новый человек и Зоряна Скалецкая покинет должность.

Об этом глава государства сообщил, рассказывая о ситуации с коронавирусом в стране, выступая в Верховной Раде, 4 марта.

Зеленский отметил, что ситуация с Covid-2019 в стране находиться под контролем, а первый брифинг нового главы Минздрава будет посвящен этой теме.

Владимир Зеленский

"Отдельная тема – это коронавирус. Я хочу всех успокоить. Да, у нас есть первый подтвержденный случай. Но ситуация под контролем. Все необходимые меры приняты. И я думаю, что первый брифинг нового главы Минздрава будет посвящен именно этой теме", – заверил гарант.

Также Зеленский выразил благодарность Скалецкой за то, что она отправилась в карантин в село Новые Санжары, где находятся эвакуированные из Китая украинцы.

"Но в нашей медицине смелость не может быть одноразовой акцией. Нужно иметь смелость и признать, что многие не готовы ко второму этапу медицинской реформы 1 апреля", – акцентировал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, с первым в Украине пациентом из Черновцов, у которого диагностировали китайский коронавирус COVID-19, контактировали еще 35 человек

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