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4 марта • обновлено в 16:53
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Зеленский внезапно заговорил о коронавирусе и новом главе Минздрава

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Президент Украины Владимир Зеленский фактически подтвердил, что Министерство здравоохранения возглавит новый человек и Зоряна Скалецкая покинет должность.

Об этом глава государства сообщил, рассказывая о ситуации с коронавирусом в стране, выступая в Верховной Раде, 4 марта.

Зеленский отметил, что ситуация с Covid-2019 в стране находиться под контролем, а первый брифинг нового главы Минздрава будет посвящен этой теме.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"Отдельная тема – это коронавирус. Я хочу всех успокоить. Да, у нас есть первый подтвержденный случай. Но ситуация под контролем. Все необходимые меры приняты. И я думаю, что первый брифинг нового главы Минздрава будет посвящен именно этой теме", – заверил гарант.

Также Зеленский выразил благодарность Скалецкой за то, что она отправилась в карантин в село Новые Санжары, где находятся эвакуированные из Китая украинцы.

"Но в нашей медицине смелость не может быть одноразовой акцией. Нужно иметь смелость и признать, что многие не готовы ко второму этапу медицинской реформы 1 апреля", – акцентировал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, с первым в Украине пациентом из Черновцов, у которого диагностировали китайский коронавирус COVID-19, контактировали еще 35 человек

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персоны
Владимир Зеленский Зоряна Скалецкая
Место
Украина
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Не оценил Зе героизм нынешней клоунессы - главы Минздрава, которая сидит с коронавирусными.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel, В каком размере ей платят командировочные?
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