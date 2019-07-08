Зеленский внезапно вызвал Путина на переговоры: появилась реакция Кремля

В России могут рассмотреть проведение шестисторонних переговоров в Минске относительно урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков, назвав данные переговоры "новым форматом", передает РИА "Новости".

"Пока я не готов как-то отвечать, это же абсолютно новый формат. Во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что это за новый формат предлагается. Дело в том, что США не являются участником "нормандского формата" и как быть с Минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей Соединенных Штатов Америки. Это новая инициатива, безусловно, она будет рассмотрена, но пока я не могу высказать какой-то реакции", – сообщил Песков.

Зеленский и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский предложил главе России Владимиру Путину провести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. Местом проведения встречи он назвал Минск.

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