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Зеленский внезапно вызвал Путина на переговоры: появилась реакция Кремля

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В России могут рассмотреть проведение шестисторонних переговоров в Минске относительно урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков, назвав данные переговоры "новым форматом", передает РИА "Новости".

"Пока я не готов как-то отвечать, это же абсолютно новый формат. Во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что это за новый формат предлагается. Дело в том, что США не являются участником "нормандского формата" и как быть с Минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей Соединенных Штатов Америки. Это новая инициатива, безусловно, она будет рассмотрена, но пока я не могу высказать какой-то реакции", – сообщил Песков.

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Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский предложил главе России Владимиру Путину провести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. Местом проведения встречи он назвал Минск.

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Темы
Минские договоренностиМирные переговоры в Минске
Персоны
Дмитрий ПесковВладимир Зеленский
Место
Россия
Тег
Россия
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Я так думаю...нафиг...пускай идиоты мочатся дальше..до последнего украинца
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Питон Каа
Питон Каа
Важно еще понимать - о чем говорить, встречи ради встречи не будет. Нужны предварительные договоренности, которые устраивали бы всех, но если Украина откажется выполнять Минск-2 в той последовательности мероприятий как там написано - договоренностей не будет. Но до парламентских выборов и взятия под полный контроль силовых структур Зеленский не сможет провести через Раду соответствующие законы, нацисты не дадут, им нужна война и хаос на всей территории Украины, только тогда они будут востребованы.
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