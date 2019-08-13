Зеленский внезапно уволил Бессмертного от переговоров в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного с должности представителя Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сказано в указе №596/2019 "О внесении изменения в Указ Президента Украины от 19 июня 2019 № 414".

Отметим, что Зеленский уволил Бессмертного от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ.

"В частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 19 июня 2019 № 414 "Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонний контактной группе" (с изменением, внесенным Указом от 9 июля 2019 № 504) уволить Бессмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы", – говорится в сообщении.

Роман Бессмертый Полтавщина

Напомним, Зеленский указом от 19 июня 2019 года переназначил троих уполномоченных представителей Украины в рабочих подгруппах ТКГ по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В частности, представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам был уполномочен Александр Моцик. Однако 9 июля президент назначил на этот пост Бессмертного, который в 2015-2016 годах уже был представителем Украины в политической подгруппе ТКГ, но затем вышел из минского процесса.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Роман Бессмертный заявил, что Украина должна была приостановить участие в Минских переговорах после гибели четырех воинов ВСУ под Павлополем.

Ранее Бессмертный категорически выступил против инициативы президента Владимира Зеленского уменьшить украиноязычные квоты на радио и телевидении.

Также Бессмертный отметил, что США вряд ли согласятся присоединиться к переговорам по Донбассу в "нормандском формате".

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