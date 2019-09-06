Зеленский внезапно сменил состав СНБО: кто вошел

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ в пятницу, 6 сентября подписал глава государства, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно указу в состав СНБО ввели:

Гончарука Алексея – премьер-министра Украины;

Загороднюка Андрея – министра обороны Украины;

Разумкова Дмитрия – председателя Верховной Рады Украины (по согласию);

Также Зеленский утвердил персональный состав СНБО:

Баканов Иван – председатель Службы безопасности Украины;

Пристайко Вадим – министр иностранных дел Украины;

Рябошапка Руслан – Генеральный прокурор.

При этом президент вывел из состава Владимира Гройсмана, Павла Климкина, Юрия Луценко, Андрея Парубия, Степана Полторака, Василия Грицака и Павла Петренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Литвиненко с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и назначил его директором Национального института стратегических исследовании.

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