Зеленский внезапно сменил состав СНБО: кто вошел

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Соответствующий указ в пятницу, 6 сентября подписал глава государства, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Согласно указу в состав СНБО ввели:
Гончарука Алексея – премьер-министра Украины;
Загороднюка Андрея – министра обороны Украины;
Разумкова Дмитрия – председателя Верховной Рады Украины (по согласию);
Также Зеленский утвердил персональный состав СНБО:
Баканов Иван – председатель Службы безопасности Украины;
Пристайко Вадим – министр иностранных дел Украины;
Рябошапка Руслан – Генеральный прокурор.
При этом президент вывел из состава Владимира Гройсмана, Павла Климкина, Юрия Луценко, Андрея Парубия, Степана Полторака, Василия Грицака и Павла Петренко.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Литвиненко с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и назначил его директором Национального института стратегических исследовании.
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