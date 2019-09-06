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8 сентября • обновлено в 11:33
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Зеленский внезапно сменил состав СНБО: кто вошел

6.4т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ в пятницу, 6 сентября подписал глава государства, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно указу в состав СНБО ввели:

  • Гончарука Алексея – премьер-министра Украины;

  • Загороднюка Андрея – министра обороны Украины;

  • Разумкова Дмитрия – председателя Верховной Рады Украины (по согласию);

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Также Зеленский утвердил персональный состав СНБО:

  • Баканов Иван – председатель Службы безопасности Украины;

  • Пристайко Вадим – министр иностранных дел Украины;

  • Рябошапка Руслан – Генеральный прокурор.

При этом президент вывел из состава Владимира Гройсмана, Павла Климкина, Юрия Луценко, Андрея Парубия, Степана Полторака, Василия Грицака и Павла Петренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Литвиненко с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и назначил его директором Национального института стратегических исследовании.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
СНБО
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Ferat Bey
Ferat Bey
Баканов Иван – председатель Службы безопасности Украины – типичный руссак в СНБО Украины. В СНБО Украины должны быть только те люди, у которых есть АНТАГОНИЗМ к «русскому миру» и к поповско-советской Российской Империи. А у этого Вани Баканова ментальность РУССКАЯ. Как он будет защищать Украину от России, если у него РУССКИЙ менталитет?
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Перепил Недо
Перепил Недо
Пашкевич Олена, иди пососи сосю, советчица.
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Пашкевич Олена
Пашкевич Олена
Ferat Bey, иди проспись дружочек(
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Ferat Bey
Ferat Bey
Баканов Иван – председатель Службы безопасности Украины -- типичный руссак в СНБО Украинны. В СНБО Украины должны быть только те люди, у которых есть АНТАГОНИЗМ к "русскому миру" и к поповско-советской российской Империи. А у этого Вани Баканова ментальность РУССКАЯ. Как он будет защищать Украину от России, если у него РУССКИЙ менталитет?
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