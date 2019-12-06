Зеленский внезапно прилетел в Харьков: фотофакт

В пятницу, 6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Харьков.

Фото с главой государства в городе в Facebook опубликовал глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер.

"Глубокая благодарность нашим военнослужащим. Вы, как никто, знаете цену свободы, суверенитета и независимости. Вместе с Верховным Главнокомандующим поздравляем вас с Днем Вооруженных Сил Украины!" – говорится в сообщении.

Алексей Кучер и Владимир Зеленский Facebook Алексей Кучер

Ранее Зеленский прибыл с визитом в зону ООС в День Вооруженных сил Украины.

Как писал OBOZREVATEL:

6 декабря президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Вооруженных сил Украины. В видеообращении он сказал, что каждый украинец в этот день благодарит защитников за мирные города.

Напомним, 5 декабря в сети разгорелся скандал из-за беспрецедентных мер безопасности во время визита Зеленского на торжественные мероприятия в Минобороны и Генштаб.

С ним приехало два автобуса охраны, которая разоружила воинов ВСУ, стоящих на постах стратегических объектов.

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