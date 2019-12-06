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6 декабря • обновлено в 15:22
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Зеленский внезапно прилетел в Харьков: фотофакт

4.9т
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В пятницу, 6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Харьков.

Фото с главой государства в городе в Facebook опубликовал глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер.

"Глубокая благодарность нашим военнослужащим. Вы, как никто, знаете цену свободы, суверенитета и независимости. Вместе с Верховным Главнокомандующим поздравляем вас с Днем Вооруженных Сил Украины!" – говорится в сообщении.

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Алексей Кучер и Владимир Зеленский

Алексей Кучер и Владимир Зеленский

Facebook Алексей Кучер

Ранее Зеленский прибыл с визитом в зону ООС в День Вооруженных сил Украины.

Как писал OBOZREVATEL:

  • 6 декабря президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Вооруженных сил Украины. В видеообращении он сказал, что каждый украинец в этот день благодарит защитников за мирные города.

  • Напомним, 5 декабря в сети разгорелся скандал из-за беспрецедентных мер безопасности во время визита Зеленского на торжественные мероприятия в Минобороны и Генштаб.

  • С ним приехало два автобуса охраны, которая разоружила воинов ВСУ, стоящих на постах стратегических объектов.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Алексей Кучер Владимир Зеленский
Место
Украина Харьков
Теги
Вооруженные силы Украины президент
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Заворушився зеля бо рейтинг летить у прірву. Не отмитись йому вже, бо своє ставлення до військових він вже показав неодноразово.
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