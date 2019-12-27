Зеленский внезапно отменил выговоры замам Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно отменил выговоры заместителям главы Офиса президента Сергею Трофимову и Кириллу Тимошенко.

Соответствующий указ №958/2019 появился на сайте главы государства. Он датирован 26 декабря и прекращает действие предыдущего документа от 17 сентября.

Владимир Зеленский Скриншот видео

"Снять досрочно выговор, объявленный Указом президента Украины от 17 сентября 2019 года №699 "О привлечении к дисциплинарной ответственности" с: Трофимова Сергея Владимировича – первого заместителя руководителя Офиса президента Украины, Тимошенко Кирилла Владленовича – заместителя руководителя Офиса президента Украины", – сказано в указе Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский объявил выговор заместителям руководителя ОП Сергею Трофимову и Кириллу Тимошенко 17 сентября. Это произошло из-за ненадлежащего исполнения ими должностных обязанностей во время рабочей поездки президента в Днепропетровскую область.

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