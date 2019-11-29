"Никто не сольет дела Майдана!" Зеленский внезапно обратился к прокурорам. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к сотрудникам прокуратуры, поздравив их с профессиональным праздником.

Видео с его речью было опубликовано на официальном Telegram-канале главы государства (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Торжественная и праздничная атмосфера не должна мешать нам сегодня говорить на очень серьезные темы. Мы должны признать, что за эти годы слово прокурор, к сожалению, приобрело в Украине абсолютно негативное, почти нецензурное значение. У обычного человека оно ассоциируется не с верховенством права или законностью, а с дорогими автомобилями, виллами, яхтами и драгоценностями. Стратегическая задача генпрокурора и его заместителей – изменить это раз и навсегда", – сказал Зеленский.

Он выразил уверенность в том, что эта задача станет реальностью, подчеркнув, что процесс уже запущен. По словам президента, впервые за время независимости происходит не имитация реформ, а действительно изменения на всех уровнях прокуратуры.

"Несмотря на то, что с 20 ноября прокуратура лишена функций следствия, вы должны продолжать на должном уровне осуществлять процессуальное руководство в уголовном производстве других органов. Прежде всего это касается преступлений, совершенных на Майдане Независимости. Отдельно замечу, что 3 декабря первым вопросом в повестке дня Верховной Рады Украины будут очень важные изменения в закон о ГБР. Никто не позволит сливать дела Майдана!" – акцентировал внимание Зеленский.

Еще одним приоритетом работы прокуратуры он назвал борьбу с коррупцией и справедливые наказания для тех, кто к ней причастен.

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, монобольшинство в Верховной Раде Украины проголосовало во втором чтении за основу и в целом за законопроект №1032, предусматривающий первоочередные меры по реформе органов прокуратуры.

Также генеральный прокурор Руслан Рябошапка детально объяснил суть и ключевые задания реформы.

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