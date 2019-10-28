Зеленский внезапно нагрянул в НАБУ: раскрыты первые детали

В понедельник, 28 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в офис Национального антикоррупционного бюро Украины, чтобы познакомиться с его сотрудниками.

Глава государства, обращаясь к следователям и детективам, отметил, что сейчас в обществе "очень высокий спрос на справедливость". Видео выступления опубликовано на странице Офиса президента в Facebook.

"Мы на вас влиять не будем и не хотим. Я хочу, чтобы вы знали, что руки у вас не связаны. Мы хотим, чтобы все топ-коррупционеры получили заслуженные приговоры… Это уже ваши полномочия, ваше задание, ваша энергия. Вот эту энергию – это главный вопрос, почему я приехал со своими коллегами. Мы приехали, чтобы зарядить вас этой энергией", – отметил он.

При этом он подчеркнул, что готов помогать в случае необходимости.

"Мы влиять на вас не будем, но если на вас кто-то давит, то скажите нам", – акцентировал президент.

Зеленский в НАБУ Скриншот

Зеленский в НАБУ Скриншот

Кроме того, Зеленский прокомментировал начало работы Высшего антикоррупционного суда.

"С судом тоже нелегко, но мы будем работать. Не будем влиять, но будем работать. Мы бы хотели, чтобы руки связаны были у тех, кто это заслуживает", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий НАБУ и Государственному бюро расследований осуществлять прослушку независимо от СБУ.

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