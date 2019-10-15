Зеленский внезапно изменил состав СНБО: опубликован указ

Президент Владимир Зеленский подписал указ №752/2019 об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны.
Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента. Так, президент вывел из состава СНБО экс-секретаря Александра Данилюка и назначил нового – бывшего замглавы СНБО Алексея Данилова, а также главу Службы внешней разведки Валерия Евдокимова.
Также он утвердил в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины первого заместителя главы Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Владислава Бухарева.
Владимир Зеленский
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Как сообщал OBOZREVATEL:
секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление на увольнение с должности.
Позже стало известно, что Данилюк якобы намерен стать послом Украины в Великобритании или США. Сам глава СНБО иронично отреагировал на эту информацию.
Напомним, что экс-глава Минфина Данилюк, который отвечал в команде президента Украины Владимира Зеленского за международную, финансовую и экономическую деятельность, был назначен секретарем СНБО 22 мая.
Позже Данилюк раскрыл размер зарплаты на посту секретаря СНБО.
Также глава ведомства представил новый план развития Донбасса.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!