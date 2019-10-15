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15 октября • обновлено в 16:56
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Зеленский внезапно изменил состав СНБО: опубликован указ

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Президент Владимир Зеленский подписал указ №752/2019 об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны.

Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента. Так, президент вывел из состава СНБО экс-секретаря Александра Данилюка и назначил нового – бывшего замглавы СНБО Алексея Данилова, а также главу Службы внешней разведки Валерия Евдокимова.

Также он утвердил в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины первого заместителя главы Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Владислава Бухарева.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

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Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Александр Данилюк Алексей Данилов Владислав Бухарев
Теги
СНБО Офис президента
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
В октябре по сравнению с сентябрем рейтинг первого лица государства снизился с 73% до 66%. Но этот рейтинг еще достаточно высок, чтобы народ не ударил первым лицом государства в грязь.
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руденко евгений
руденко евгений
внезапно - это как? По моему Данилюк ещё 27 сентября заявление написал...
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