Зеленский внезапно изменил состав СНБО: опубликован указ

Президент Владимир Зеленский подписал указ №752/2019 об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны.

Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента. Так, президент вывел из состава СНБО экс-секретаря Александра Данилюка и назначил нового – бывшего замглавы СНБО Алексея Данилова, а также главу Службы внешней разведки Валерия Евдокимова.

Также он утвердил в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины первого заместителя главы Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Владислава Бухарева.

Владимир Зеленский

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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