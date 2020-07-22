Зеленский внес в Раду законопроект о сотрудничестве с американскими странами: что это значит

На сайте Верховной Рады опубликован текст проекта закона президента Владимира Зеленского, который предусматривает сотрудничество Украины по уголовным делам с американскими странами.

Законопроект №0058 "О присоединении Украины к Межамериканской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам и факультативному протоколу к Межамериканской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам" зарегистрирован на сайте ВР 20 июля.

"Присоединение Украины к Межамериканской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам, а также к факультативному протоколу к конвенции вызвано необходимостью ускорить урегулирование вопросов сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства с государствами Южноамериканского и Североамериканского континентов, присоединившись к действующему многостороннему инструменту", – указано в пояснительной записке.

Если парламент примет законопроект, то согласно тексту конвенции Украина соглашается, что центральными органами для целей конвенции является Министерство юстиции Украины (по запросам судов) и Офис Генерального прокурора (по запросам органов досудебного расследования).

Добавим, что на данный момент участниками конвенции являются 28 государств, среди которых: Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамские Острова, Боливия, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Доминика, Эквадор, Эль-Сальвадор, Гренада, Гватемала, Гайана, Гондурас, Ямайка, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Суринам, Тринидад и Тобаго, США, Уругвай, Венесуэла, а также Казахстан. Факультативный протокол ратифицировали 7 стран: Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, США, Гондурас и Парагвай.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает отмену уголовной и введение административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии.