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Зеленский внес в Раду законопроект о выборах: что изменится. Опубликован текст

9.5тЧитать материал на украинском

Обновлено. Верховная Рада на внеочередном заседании 22 мая отказалась рассматривать законопроект Владимира Зеленского о выборах. Также в парламент внесли альтернативу президентскому проекту.

Верховная Рада зарегистрировала законопроект президента Украины Владимира Зеленского об изменении избирательного законодательства. Документ предусматривает выборы по открытым избирательным спискам.

Соответствующая информация о законопроекте появилась на сайте парламента около 13:00 22 мая (чтобы ознакомиться с текстом пояснительной записки, доскролльте до конца страницы).

По словам спикера ВРУ Андрея Парубия, законопроект перед голосованием раздали нардепам в бумажном виде. "Президент предложил голосование по закрытым спискам", – уточнил Парубий.

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Рада на внеочередном заседании рассмотрит два вопроса: первые детали

Отсутствие нормы об открытых списках авторы записки объяснили тем, что роспуск Рады не дает возможности внедрить ее на внеочередных выборах.

Заседание 22 мая

Заседание 22 мая

Скриншот

Законопроект предлагает:

  • установить выборы по пропорциональной избирательной системе с голосованием за избирательные списки кандидатов в народные депутаты Украины от партий в общегосударственном избирательном округе;

  • проходной порог понизить до 3%;

  • уточнить понятие "проживание в Украине" для кандидатов.

Зеленский внес в Раду законопроект о выборах: что изменится. Опубликован текст
Зеленский внес в Раду законопроект о выборах: что изменится. Опубликован текст
Заседание 22 мая

Заседание 22 мая

Скриншот

Новость обновляется

Зеленский внес в Раду законопроект о выборах: что изменится. Опубликован текст

Как писал OBOZREVATEL:

  • 21 мая Владимир Зеленский провел встречу с главами парламентских фракций, на которой обсудил проведение досрочных выборов в Раду. В этот же день он подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

  • Главе ВР Андрею Парубию поручили 22 мая созвать внеочередное заседание и рассмотреть на нем изменения в закон о выборах. Нардепы будут голосовать за исключение мажоритарной составляющей и понижение проходного порога с 5 до 3%. Списки партий будут закрытыми.

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Место
Украина
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Солодкий Ігор
Солодкий Ігор
незаконний розпуск ВР, потім спроба провести закон через фактично розпущену ВР. відберіть в клоуна "вещества". з точки зору закону - це повний 95й квартал.
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Samoylova Olga
Samoylova Olga
Але, вы там совсем уже - что за надуманные предлоги оставить списки закрытыми?
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Журба Валентина
Журба Валентина
"Отсутствие нормы об открытых списках авторы записки объяснили тем, что роспуск Рады не дает возможности внедрить ее на внеочередных выборах" и кто ж ее распустил??? Эй, зеленоботы, что у нас там помешает низким тарифам?
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