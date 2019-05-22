Зеленский внес в Раду законопроект о выборах: что изменится. Опубликован текст

Обновлено. Верховная Рада на внеочередном заседании 22 мая отказалась рассматривать законопроект Владимира Зеленского о выборах. Также в парламент внесли альтернативу президентскому проекту.

Верховная Рада зарегистрировала законопроект президента Украины Владимира Зеленского об изменении избирательного законодательства. Документ предусматривает выборы по открытым избирательным спискам.

Соответствующая информация о законопроекте появилась на сайте парламента около 13:00 22 мая (чтобы ознакомиться с текстом пояснительной записки, доскролльте до конца страницы).

По словам спикера ВРУ Андрея Парубия, законопроект перед голосованием раздали нардепам в бумажном виде. "Президент предложил голосование по закрытым спискам", – уточнил Парубий.

Отсутствие нормы об открытых списках авторы записки объяснили тем, что роспуск Рады не дает возможности внедрить ее на внеочередных выборах.

Заседание 22 мая Скриншот

Законопроект предлагает:

установить выборы по пропорциональной избирательной системе с голосованием за избирательные списки кандидатов в народные депутаты Украины от партий в общегосударственном избирательном округе;

проходной порог понизить до 3%;

уточнить понятие "проживание в Украине" для кандидатов.

Заседание 22 мая Скриншот

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Как писал OBOZREVATEL:

21 мая Владимир Зеленский провел встречу с главами парламентских фракций, на которой обсудил проведение досрочных выборов в Раду. В этот же день он подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

Главе ВР Андрею Парубию поручили 22 мая созвать внеочередное заседание и рассмотреть на нем изменения в закон о выборах. Нардепы будут голосовать за исключение мажоритарной составляющей и понижение проходного порога с 5 до 3%. Списки партий будут закрытыми.

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