Зеленский внес в Раду срочный законопроект о референдуме

Виктория Довгань Политика 10:31, 9.06.2020 Обновлено: 10:50, 9.06.2020

В Верховную Раду внесен законопроект президента Украины Владимира Зеленского "О народовластии через всеукраинский референдум".

Документ №3612 зарегистрирован в парламенте 9 июня как неотложный, свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Владимир Зеленский

В сведениях о законопроекте отмечается, что он уже передан на рассмотрение руководства украинского парламента. Однако текст документа и сопроводительные материалы к нему пока не обнародованы.

Данные о законопроекте с сайта Верховной Рады
Скриншот страницы

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Политика

Смотрите также

Мошенники снимают деньги с карт украинцев и используют новые схемы: под угрозой может оказаться любой

Под землей более 100 человек: в "ЛНР" шахтеры устроили бунт

Умер водитель автомобиля, который попал в ДТП с Ефремовым: названа причина

Украинскую ракетную программу блокирует "рука Кремля": СМИ нашли факты

Угрожал копам и родителям: в Одессе ВАЗ сбил на переходе 4 детей