Зеленский внес в Раду первый законопроект о выборах: в чем суть

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Проект закона №10317 внесен в парламент 22 мая 2019 года. Самого текста документа пока на сайте ВР нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля. Обязанности по обеспечению финансирования предстоящих выборов президент возложил на Кабинет министров Украины.

22 мая должно пройти внеочередное заседание Рады, на котором парламентарии будут голосовать за изменения в закон о выборах народных депутатов, в частности, отмену мажоритарной составляющей и снижение проходного порога с 5 до 3%.

Владимир Зеленский

Напомним, что во время встречи Зеленского и глав парламентских фракций была утверждена модель, по которой пройдут внеочередные выборы в Раду. Произойдет переход от смешанной к пропорциональной системе с закрытыми списками, однако политические советы получат право удалять оттуда кандидатов.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!