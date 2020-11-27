Зеленский внес в Раду новый законопроект об ответственности за ложь в декларации

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента Украины Владимира Зеленского по восстановлению ответственности за декларирование недостоверной информации.

Как сообщается на сайте парламента, документ №4434 передан на рассмотрение руководству.

Законопроектом предлагается статью 3661 Уголовного кодекса Украины исключить, при этом дополнить его новой статьей 3662 "Декларирование недостоверной информации".

Новой статьей устанавливается уголовная ответственность за ложь в декларации в виде штрафа от 2500 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, либо лишения свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Также предлагается отдельно определить в статье 3663 Уголовного кодекса Украины уголовную ответственность за непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

"Принятие указанного законопроекта позволит устранить законодательные пробелы, в связи с принятием решения Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 №13-р/2020, ввести уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, а также создать надлежащие условия для законодательного обеспечения соблюдения международно-правовых обязательств Украины в сфере предотвращения коррупции", – говорится в пояснительной записке.

Как писал OBOZREVATEL: