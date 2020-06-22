Зеленский внес судебную реформу на рассмотрение Рады

Политика 14:23, 22.06.2020

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о судоустройстве и статусе судей.

Как сообщается на официальном сайте парламента, документ зарегистрирован 22 июня под №3711.

Законопроект определен президентом как неотложный. Он предусматривает внесение изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного суда и органов судейского управления.

При этом текста законопроекта и сопроводительных документов на сайте Рады пока нет.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Верховная Рада 16 октября 2019 года приняла президентский проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления. Согласно документу, максимальное количество судей Верховного суда Украины уменьшается с 200 до 100 человек.

  • ЕС и Канада раскритиковали положения законопроекта. Западные дипломаты указали на беспочвенность сокращения количества судей Верховного суда и применения люстрации к членам Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

  • Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун заявил, что реформа Верховного суда Украины позволит главе государства оставить в ведомстве лишь полностью лояльных судей.

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