Зеленский внес судебную реформу на рассмотрение Рады

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о судоустройстве и статусе судей.

Как сообщается на официальном сайте парламента, документ зарегистрирован 22 июня под №3711.

Законопроект определен президентом как неотложный. Он предусматривает внесение изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного суда и органов судейского управления.

При этом текста законопроекта и сопроводительных документов на сайте Рады пока нет.

Как писал OBOZREVATEL: