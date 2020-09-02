Зеленский вместе с Филимоновым обратился к одесситам. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Одессу с днем города.

Свое праздничное видео обращение глава государства опубликовал на странице в Facebook в среду, 2 сентября. Вместе с Зеленским на видео присутствовал актер и шоумен Олег Филимонов, который стал кандидатом в мэры Одессы от "Слуги народа".

"В Одессе всегда тепло и красиво, это город умных и талантливых людей, куда всегда возвращаешься, как домой. С днем рождения, наша жемчужина у моря!" – говорится в обращении.

Отметим, что президент начал свое поздравление на украинском языке, а после перешел на русский.

"Всем привет, хочу поздравить Одессу с днем рождения. В этом году я не смогу быть 2 сентября. Но я знаю, что точно будет Олег (Филимонов – ред.). Мы хотим менять Украину, мы хотим менять Одессу. Но ни в коем случае не менять людей, их внутреннюю и внешнюю красоту, не потерять колорит Одессы, а наоборот возобновить все то прекрасное, за что мы влюблялись в Одессу", – сказал Зеленский.

В свою очередь Филимонов добавил, что "обязан всему" Одессе и он "абсолютный продукт" этого города.

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