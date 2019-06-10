"Зеленский влияет на Коломойского": Кошевой разразился громким заявлением

Шоумен, управляющий студией "Квартал 95" Евгений Кошевой считает, что президент Украины Владимир Зеленский влияет на олигарха Игоря Коломойского.

Об этом он рассказал в эфире программы журналистки Алеси Бацман (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Ну все же привыкли говорить, что это естественно. Самая главная фишка – марионетка Коломойского. Об этом говорил даже прошлый (пятый президент Украины Петр Порошенко. – Ред.)… Я думаю, что он (Зеленский. - Ред.) влияет на него, потому что все вопросы, которые задавались Зеленскому по поводу Коломойского, я считаю, что, если бы он кривил душой, он так не отвечал бы", - сказал шоумен.

Зеленский и Коломойский

Также он прокомментировал влияние олигарха лично на себя. "Нет, не влияет, только как Дед Мороз… Что он погодные условия, чтобы на меня влиять", - ответил Кошевой.

Кроме того, он опроверг, что Коломойский давал деньги на предвыборную кампанию.

"Ни секунды, ни буквы я не слышал, чтобы Коломойский давал деньги на предвыборную кампанию", - заключил шоумен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что не собирается выступать на стороне бывших владельцев "ПриватБанка", среди которых олигарх Игорь Коломойский, и намерен защищать интересы государства.

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