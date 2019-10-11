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11 октября • обновлено в 13:15
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Богдан Буткевич
Богдан Буткевич
Журналіст Все статьи автора

Зеленський виграв раунд, він знову на коні!

1.1т Читать материал на украинском

Вчіться, дітки, як перебивається негативна інформповістка.

14 жовтня? Ветерани? Штайнмаєр? Провал комунікації? Новий Майдан? Богдан/Мендель? Коломойський?

Ні, ще тиждень всі будуть обсмоктувати вчорашні події в бургерні - як він виглядав, що їв, скільки витримав. Все, вони виграли цей раунд. Бо ж і справді, такого шоу не влаштовував ще ніхто. Та й успішно влаштовував, чого гріха таїти. Можна не сумніватися, що 14 жовтня вже не вистрілить.

Що ж, викликати хвилю хайпу і нею рулити Зе-команда вміє як ніхто - цього в них не забереш. Ось тільки хвиля може й накрити з головою. Але поки що вони на гребні. Ще буквально позавчора здавалося, що вже летять в безодню, але хоп - вдалий рух на політсерферній дошці, і вони знову летять на хвилі. Як не крути, але тактично Зеленський і Ко вміють діюти суперефективно. Щоправда, про стратегію можна сказати з точністю до навпаки, але наразі вони далеких завдань перед собою й не ставлять, про що вчора сам президент багато разів казав в різних формах.

Пресмарафон Зеленського

Пресмарафон Зеленського

Українська правда

Вчорашній день все ж таки виграв Зеленський - він подивився в очі більшості журналістів й отримав моральне право казати - "я все всім вже розповів". Й справді, розповідав 14 годин же. Не так важливо вже, що саме. Й на будь-які закиди він буде мати повне право сказати - та таким відкритим як я, не був ще ніхто. Й ніяких контрагрументів же.

Так що Зе - знову на коні. Правда, до перших наступних серйозних траблів, якими стануть голосування за землю та зустріч в Нормандському форматі. Але, повторюся, день в шаурмячній Зеленський може занести собі однозначно в плюс. Це якщо без емоцій і політичних вподобань.

Журналісти виступили іноді досить агресивним, але все ж таки тлом. Як я і прогнозував, ніяких шансів в такому форматі реально зачепити Зе не було. Наступної пресухи ми ще довго будемо чекати. Мендель ніхто не звільнить - "дєвачка" же нормально все розрулила.

Плюс можна не сумніватися, як б'ється в екстазі Зе-торсида. Мовляв, "красава, наш пацан, як всіх тих медіа-повій взув". Повірте, ніхто там не буде вчитуватися в багатогодинні розшифровки - їм важливий образ крутого пацана, який знову всіх зробив, та ще й нібито разом з ними. Ну, вони ж дивилися трансляцію. Тим більше, що пацан ще й увійшов в Книгу рекордів Гіннеса.

Так що Зеленський виривається вперед. Щоправда, тільки на півкорпусу. Та в політиці це - дуже багато.

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Автор
Богдан Буткевич Богдан Буткевич
Тема
Пресс-марафон Владимира Зеленского
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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