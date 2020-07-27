Зеленский ветировал закон о резерве госслужащих: что не устроило

Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду Украины Закон о "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно кандидатского резерва".

Он предложил внести в него ряд изменений, сообщили на сайте Офиса президента.

отменить положения, которыми установлено, что субъект назначения может принять решение об увольнении государственного служащего с должности государственной службы категории "А" по собственной инициативе, по представлению премьер-министра или соответствующего министра либо руководителя центрального органа исполнительной власти (руководителя государственного органа) в течение четырех месяцев со дня назначения премьер-министра или соответствующего министра либо руководителя центрального органа исполнительной власти.

Включить в Комиссию по вопросам высшего корпуса государственной службы представителей основных государственных институтов, способных профессионально дать оценку лицу, претендующему на занятие должности государственной службы категории "А", относительно его профессиональной компетентности, а именно: стратегического видения, глубокого понимания стратегических национальных интересов, способности определять направления развития и осуществлять анализ и оценку проблем и перспектив устойчивого развития Украины, понимать актуальность проблем и вызовов в соответствующей сфере общественной и государственной жизни, а также способности к реализации амбициозных реформ.

Положения, согласно которым по решению субъекта назначения или руководителя государственной службы в соответствующем органе лица, назначенные на должности государственной службы путем отбора и заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, в случае их соответствия занимаемым должностям и выполнения задач по ключевым показателям эффективности и качества такого контракта могут быть назначены на соответствующие должности или переведены на равнозначные или более низкие вакантные должности в этом органе без обязательного проведения конкурса с учетом срочности назначения на соответствующие должности государственной службы, определенные частями первой и второй статьи 34 Закона Украины "О государственной службе"